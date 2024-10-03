Polisten Kaçan K.O. 16 Yıl Ceza ile Yakalandı

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Polisten kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı, 16 yıl hapis cezası ortaya çıktı

SAMSUN - Samsun'da polisin kimlik kontrolü yapması sırasında kaçan şahıs kovalama sonucu yakalanınca, 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında, kimlik kontrolü yapılmak istedikleri K.O. aniden kaçmaya başladı. Ancak motorize ekiplerin hızlı müdahalesiyle şahıs kısa sürede yakalandı.

K.O.'nun üzerinden yapılan aramada, uyuşturucu madde içeren bir sigara ele geçirildi. Şüphelinin yapılan sorgulamasında ise "yaralama" suçundan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Samsun Adliyesine sevk edilen K.O. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.