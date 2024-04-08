Polisten kaçan motosiklete değeri kadar ceza yazıldı
KARAMAN - Karaman'da polisten kaçan ve bir binan önünde park halinde yakalanan motosiklete değeri kadar para cezası yazıldı.
Edinilen bilgiye göre, trafik polisleri, Osmangazi Mahallesi'nde 70 ABH 558 plakalı motosikletin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarılara uymayan motosiklet sürücüsü hızla ekiplerden kaçmaya başladı. Bunun üzerine motosiklet ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Kaçan motosiklet sürücüsü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışsa da motosiklet 1067. Sokak'ta bir binanın önündeki kaldırımda park edilerek terk edilmiş halde yakalandı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu yaşı küçük olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü de kısa süre içinde yakalandı. Yaşı küçük sürücü polis merkezine götürülürken, trafik ekipleri sürücüye, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yönde seyretmek ve abartılı egzozdan toplam 43 bin lira para cezası yazdı.
Trafikten men edilen motosiklet daha sonra çağrılan çekici ile otoparka çekildi.
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