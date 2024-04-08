Polisten kaçan motosiklete değeri kadar ceza yazıldı - Son Dakika
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Polisten kaçan motosiklete değeri kadar ceza yazıldı

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Karaman'da polisten kaçan ve bir binan önünde park halinde yakalanan motosiklete değeri kadar para cezası yazıldı. Trafik polisleri tarafından dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucunda yakalandı. Yaşı küçük olan sürücü polis merkezine götürülürken, toplam 43 bin lira para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

08.04.2024 14:53
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Polisten kaçan motosiklete değeri kadar ceza yazıldı

KARAMAN - Karaman'da polisten kaçan ve bir binan önünde park halinde yakalanan motosiklete değeri kadar para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, trafik polisleri, Osmangazi Mahallesi'nde 70 ABH 558 plakalı motosikletin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarılara uymayan motosiklet sürücüsü hızla ekiplerden kaçmaya başladı. Bunun üzerine motosiklet ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Kaçan motosiklet sürücüsü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışsa da motosiklet 1067. Sokak'ta bir binanın önündeki kaldırımda park edilerek terk edilmiş halde yakalandı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu yaşı küçük olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü de kısa süre içinde yakalandı. Yaşı küçük sürücü polis merkezine götürülürken, trafik ekipleri sürücüye, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yönde seyretmek ve abartılı egzozdan toplam 43 bin lira para cezası yazdı.

Trafikten men edilen motosiklet daha sonra çağrılan çekici ile otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

Karaman, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisten kaçan motosiklete değeri kadar ceza yazıldı - Son Dakika

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