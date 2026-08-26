Polisten Kaçan Şüpheli Vatandaş Tarafından Yakalandı

Malatya'da polisten kaçmaya çalışan bir şüpheli, çevredeki vatandaşın müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, caddede koşarak polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir kişiyi gören vatandaş, şahsı tekme atarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından teslim alınan şahsın polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Vatandaşın şüpheliye müdahalesi ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.