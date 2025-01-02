Polisten Kaçan Sürücü Kaza Yaptı

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Polisten kaçarken kaza üstüne kaza yaptı: Kısa sürede yakalandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, park halindeki 3 araca çarptı. 4 aracın hasar gördüğü olayın ardından sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 02.30'da Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi meydana geldi. İddiaya göre, polis şüpheli bir araca 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekipleri uyarılara rağmen kaçan sürücüyü bir süre takip etti. Kaçarken aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra durdu. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 4 araçta hasar oluştu. Kaçan sürücünün araçlara çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde polisten kaçan sürücünün park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.