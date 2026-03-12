Polisten Kaçan Sürücüye 700 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Polisten Kaçan Sürücüye 700 Bin Lira Ceza
12.03.2026 17:24
Manisa Salihli'de, 'dur' ihtarına uymayan sürücüye toplam 700 bin lira ceza kesildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan araç sürücüsüne toplam 700 bin lira ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'de Eski Garaj Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.A. yönetimindeki 64 ADU 896 plakalı aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü gaza basarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında bir araca çarptıktan sonra ilerlemeye devam eden şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından Kamil Sezer Caddesi'nde yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin alkolden dolayı daha önce el konulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından araç trafikten men edilirken, sürücü "ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, genel güvenliği tehlikeye sokma" suçlarından toplam 699 bin 246 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

