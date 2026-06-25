Polonya'da Tren Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya'da Tren Kazası: 2 Yaralı

25.06.2026 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bialosliwie yakınlarında iki tren çarpıştı, 2 kişi yaralandı, seferler durduruldu.

Polonya'nın Bialosliwie köyü yakınlarında iki yolcu treninin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, bölgedeki tren seferleri geçici olarak askıya alındı.

Polonya'nın batı kesimlerinde kalan Bialosliwie köyü yakınlarında tren kazası meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre Pila-Bydgoszcz seferi gerçekleştiren Polonya merkezli Polregio şirketine ait bir yolcu treni, başkent Varşova-Bialogard seferini gerçekleştiren Polonya Devlet Demiryolları'na (PKP) ait bir şehirlerarası yolcu treniyle çarpıştı.

İki trende toplamda yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu iddia edilirken, olayda 2 kişinin yaralandığı ve kaza ardından olay yerine birçok acil durum ekibinin sevk edildiği kaydedildi. Yolculara olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

PKP Intercity Sözcüsü Michal PKP Intercity Sözcüsü Michal Wrzosek, kendisine ulaşan ilk fotoğraf ve bilgilere göre trenlerin kafa kafaya çarpışmadığını aktardı. Wrzosek, "Trenler büyük ihtimalle makas bölgesindeki bir geçiş sırasında çarpıştı. Polregio treni PKP Intercity treninin son vagonuna temas etmiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Sözcü, bu doğrultuda şehirlerarası yolcu treninin son vagonunun ve diğer trenin bazı vagonlarının raydan çıktığını söyledi.

Yetkililer, teknik ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğünü ve kazanın nedeninin bir komisyon tarafından inceleneceğini açıkladı. Öte yandan Pila-Bydgoszcz hattında tren trafiği geçici olarak durdurulduğu ve kazada herhangi bir altyapı hasarı olup olmadığının netleştirilmesinin ardından seferlerin yeniden başlatılacağı belirtildi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Tren Kazası, 3. Sayfa, Güvenlik, Polonya, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polonya'da Tren Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli
AK Parti Milletvekili Ali Şahin’den NATO zirvesi önlemlerini eleştirenlere yanıt: Ankara’daki tedbirler son derece normal AK Parti Milletvekili Ali Şahin’den NATO zirvesi önlemlerini eleştirenlere yanıt: Ankara’daki tedbirler son derece normal
Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı
Annesinin cesediyle günlerce aynı evde yaşadı Annesinin cesediyle günlerce aynı evde yaşadı
Halil Ergün’den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor

21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
20:52
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
20:45
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
20:06
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 21:58:52. #7.13#
SON DAKİKA: Polonya'da Tren Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.