Polonyalı Çiftçiler Ukrayna İthalatına Karşı Protesto Ediyor - Son Dakika
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Polonyalı Çiftçiler Ukrayna İthalatına Karşı Protesto Ediyor

Polonyalı Çiftçiler Ukrayna İthalatına Karşı Protesto Ediyor

Polonyalı çiftçiler, Ukrayna'dan ithal edilen tarım ve gıda ürünlerinin Polonya tarımını bitirdiği gerekçesiyle protesto kararı aldı. NSZZ RI 'Solidarnosci' sendikası tarafından yapılan açıklamada, çiftçilerin 20 Şubat'ta ülkenin Ukrayna ile olan tüm sınır kapılarını abluka altına alacağı belirtildi. Açıklamada, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve piyasada istikrarsızlık nedeniyle çiftçiliğin kar getirmez hale geldiği vurgulandı.

13.02.2024 22:57
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Polonyalı çiftçiler, Ukrayna'dan ithal edilen tarım ve gıda ürünlerinin Polonya tarımını bitirdiği gerekçesiyle 20 Şubat'ta ülkenin Ukrayna ile olan tüm sınır kapılarını abluka altına alacak.

Polonyalı çiftçiler, Ukrayna'dan ithal edilen tarım ve gıda ürünlerinin Polonya tarımını bitirdiği gerekçesiyle protesto kararı aldı. Polonyalı çiftçilerin bağlı bulunduğu NSZZ RI "Solidarnosci" sendikası tarafından yapılan açıklamada, 9 Şubat'ta başlatılan bir aylık protestoların daha da sertleştirileceği belirtildi.

Ukrayna'dan ithal edilen kalitesi düşük tarım ve gıda ürünlerinin kendilerinin mal ettiklerinin çok altında fiyatla satılması dolayısıyla Polonya tarımının mahvedildiği belirtilen açıklamada, karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı ile çiftçiliğin artık kar getirmez bir hale geldiği ifade edildi.

NSZZ RI "Solidarnosci", bu nedenle Polonyalı çiftçilerin 20 Şubat'ta Polonya'nın Ukrayna ile olan tüm sınır kapılarını abluka altına alacağını bildirdi.

Ulusal Ziraat Odaları Konseyi Yönetim Kurulu ise piyasada istikrarsızlığın sürmesi nedeniyle Başbakan Donald Tusk'tan çiftçilere tahıl, süt, domuz, gübre ve yakıt konularında sübvansiyon desteği vermelerini istedi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polonyalı Çiftçiler Ukrayna İthalatına Karşı Protesto Ediyor - Son Dakika


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