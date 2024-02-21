Pompalı tüfekle 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez müebbet - Son Dakika
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Pompalı tüfekle 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez müebbet

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde dünürünün 3 çocuğunu ve dünürünün damadını pompalı tüfekle öldüren 71 yaşındaki Hayrettin Tekeli, 4 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

21.02.2024 11:41  Güncelleme: 11:50
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde dünürünün çocukları Osman Karakoç (36), İmran Karakoç (39), Adnan Karakoç (27) ve dünürünün damadı Bedrettin Deniz'i (46) pompalı tüfekle öldüren Hayrettin Tekeli (71), 4 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü yakınlarında geçen yıl 10 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Hayrettin Tekeli, husumetli olduğu dünürünün çocukları Osman Karakoç, İmran Karakoç, Adnan Karakoç ve dünürünün damadı Bedrettin Deniz ile karşılaştı. Otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alan Tekeli'nin açtığı ateş sonucu Osman, İmran ve Adnan Karakoç, olay yerinde hayatını kaybetti. Ormana doğru kaçmaya çalışan Bedrettin Deniz'i de aynı tüfekle öldüren Tekeli, daha sonra Gelendost İlçe Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından tutuklanan Hayretin Tekeli hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan 4 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVUNMASINDA "TEHDİT EDİLDİM" DEDİ

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Hayrettin Tekeli ile ölenlerin yakınları katıldı. Sanık Tekeli, öldürdüğü Osman Karakoç, İmran Karakoç, Adnan Karakoç ve Bedrettin Deniz ile alacak anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduklarını, kendisini tehdit ettikleri için öldürdüğünü, pişman olduğunu söyledi.

Pompalı tüfekle 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez müebbet
Hayrettin Tekeli

'TASARLAYARAK ÖLDÜRME' SUÇU

Mahkeme heyeti, tanıkları dinledikten sonra savcılığın mütalaasını istedi. Savcı, sanığın suçunun sabit olduğunu ve 'tasarlayarak öldürme' suçunu 4 kez işlediğini, bu nedenle 4 kez ömür boyu hapis cezası verilmesi talebinde bulundu.

Pompalı tüfekle 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez müebbet

İÇERDEN ÇIKAMAYACAK

Duruşmaya verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Hayrettin Tekeli'ye 4 kişiyi öldürme suçundan 4 kez ömür boyu hapis cezası verildiğini açıkladı.

Pompalı tüfekle 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez müebbet
Kaynak: DHA

Isparta, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pompalı tüfekle 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • muhsin Şahin: Öldürmenin mazereti olmaz ancak ölenler çok da masum durmuyor... 69 25 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Allah kimseyi şaşırtmasın. İçeriden cikmiycak derken seçim için af olmazsa tabi!!!! 38 23 Yanıtla
  • Ali Haspolat: 4 insanı hayattan kopar mahkemede pişmanım de. birini vurdun pişman olmadın üçünü vurdun pişman olmadın kaçan adamı vurdun pişman olmadın mahkemede pişman. ceza kanunu defaatli ölümlerde müebbetle kalmamalıdır. acı çektiren cezalar şart 39 9 Yanıtla
  • Şenol Mirza: Kimse Yok yere katil olmaz 38 6 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: müebbet yiyen adamlar içeriden çıkamazlar 4 kez müebbet yiyen hele hiç çıkamaz onlara af yok 4 7

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