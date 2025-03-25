Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı - Son Dakika
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Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı

Porsuk Çayı\'nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan 75 yaşındaki kadın, ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası Fatma Nezihe Akkuş olduğu belirlendi. Alzheimer hastası olan Akkuş'un kaybolduğu bilgisi, ailesi tarafından polise bildirilmişti. Yapılan kimlik tespitinde, cansız bedenin Akkuş'a ait olduğu ve Körler'in ablası olduğu netleşti.

25.03.2025 16:18
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Sabah saatlerinde, Adalar Bulvarı yakınlarında Porsuk Çayı'nda hareketsiz bir şekilde yatan bir kadın gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine iletti. Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÜNLÜ İSMİN ABLASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan kimlik tespitinde, cansız bedenin 75 yaşındaki Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu ve ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu belirlendi. Ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen ve hastalığı nedeniyle zorlu bir dönem geçiren Fatma Nezihe Akkuş'un, kaybolduktan kısa bir süre sonra Porsuk Çayı'nda yaşamını yitirdiği öğrenildi. Akkuş'un vefat haberi, hem ailesi hem de sevenleri için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olan Fatma Nezihe Akkuş'un kaybı, Eskişehir'de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Alzheimer hastalığının etkisiyle yaşadığı zorlu süreç ve kaybolduğu anın ardından gelen bu acı haber, yakınlarını ve sevenlerini derinden sarstı.

Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zafer El:
    aklı başında bir insan bile porsuk kenarına inerken zorlanıyor heryer demir bariyerlerle kapalı belli mesafe aralıklarla merdivenler var ama dikkat etmezseniz goremiyorsunuz ayrıca porsuk merkezi bir konumda aşırı bir derece insan yoğunluğu var üniversite öğrencisi gençler kafaler oldukça yoğun biryer ayzaymir birinin düşmesi yada görülmemesi imkansız kasıtlı yapilms olabilir araştırılması ayrıca heryer kamera 10 1 Yanıtla
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