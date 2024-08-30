Portekiz'de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 3 kayıp - Son Dakika
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Portekiz'de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 3 kayıp

Portekiz'de yangın söndürme görevinden dönen helikopterin Douro Nehri'ne düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Helikopterin pilotu ise sağ olarak kurtarıldı ve hastanede tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

30.08.2024 20:40
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Portekiz'de yangın söndürme görevinden dönen helikopterin Douro Nehri'ne düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Portekiz'de yangın söndürme görevinden dönen helikopter düştü. Ülkenin kuzeyindeki Douro Nehri'ne düşen helikopterde 2 kişi hayatını kaybederken, yetkililer 3 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Helikopterin pilotunun ise sağ olarak kurtarıldığı ve bacağındaki kırık nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, helikopter pilotun yanı sıra Acil Koruma ve Yardım Biriminden 5 kişilik bir uzman ekibi taşıyordu.

Douro Liman İdaresi Komutanı Rui Silva Lampreia, "Helikopterin çevresinde ve kıyılarda su altı aramaları yapıyoruz" dedi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - LİZBON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Portekiz'de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 3 kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Portekiz'de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 3 kayıp - Son Dakika
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