Posof'a çığ düştü, köy yolu ulaşıma kapandı
ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde köy yoluna çığ düştü. Posof belediyesine ait karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar kütleleri sebebiyle Baykent-Kaleönü köyleri arasındaki yola çığ düştü. Ulaşımın aksadığı,, bölgeye Posof Belediyesine ait karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Posof'ta Çığ Düşmesi Sonucu Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
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