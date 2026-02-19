Posof'ta Kar, Tırı Kaydırdı, Yol Kapandı - Son Dakika
Posof'ta Kar, Tırı Kaydırdı, Yol Kapandı

19.02.2026 10:39
Ilgar Dağı geçidinde kayan tır, kar ve tipiden dolayı uluslararası kara yolunu trafiğe kapattı.

Ardahan'ın Posof ilçesindeki Ilgar Dağı geçidinde kar ve tipi nedeniyle kayan tır, uluslararası kara yolunu trafiğe kapattı.

Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yol yüzeyinin buzlanması ve kayganlaşması nedeniyle kontrolden çıkarak kayan tır, Posof-Türkgözü uluslararası kara yolunu trafiğe kapattı. Yolun kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik tamamen durdu. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin aracı yoldan kaldırmasının ardından ulaşım da normale döndü.

Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı ve tipi görülen bölgelerde ağır tonajlı araç sürücülerini kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyararak, sürücülerin hava durumunu takip etmeleri gerektiğini belirtti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

