Posof'ta Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Posof'ta Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

24.03.2026 13:13
Ardahan'ın Posof ilçesinde traktör devrilmesi sonucu 59 yaşındaki sürücü Emirhan Dedeoğlu öldü.

Posof ilçesine bağlı Söğütlükaya köyü sınırlarında 59 yaşındaki Emirhan Dedeoğlu'nun kullandığı traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ardahan, Posof, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
