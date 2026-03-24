Posof'ta Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ardahan'ın Posof ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Posof ilçesine bağlı Söğütlükaya köyü sınırlarında 59 yaşındaki Emirhan Dedeoğlu'nun kullandığı traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ARDAHAN