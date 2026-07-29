Pozantı\'da Kaza: Cip ve Tanker Çarpıştı

Adana'nın Pozantı ilçesinde cip ile tankerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Pozantı-Ulukışla kara yolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisinden yola girmek isteyen 02 BG 666 plakalı Mercedes marka cipe Ulukışla yönüne seyreden 43 ADR 997 plakalı tanker çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipteki M.G. (67) ile T.G. (60) çifti yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çiftin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.