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Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te bir fabrikada çalışan işçi, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Olayı fark eden fabrika çalışanları durumu hemen bildirdi ancak sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
22.01.2024 - 22:33,  Güncelleme: 22:34
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Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, üç gün önce Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada 16-24 vardiyasında çalışan işçi Adem Tura (32), bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı. Olayı fark eden fabrika çalışanları, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, pres makinesine sıkışan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Adem Tura'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda önceki gün tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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