Antalya'da Protez Bacağı Çıkan Yaşlı Adam Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Protez Bacağı Çıkan Yaşlı Adam Yaralandı

Antalya\'da Protez Bacağı Çıkan Yaşlı Adam Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sokakta yürürken protez bacağı çıkan yaşlı adam, protezdeki metalin bacağını kesmesi sonucu yaralandı. İlçe Emniyet Müdürü'nün ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı hastaneye kaldırdı.

06.05.2024 16:05
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sokakta yürürken protez bacağı çıkan yaşlı adam, protezdeki metalin bacağını kesmesi sonucu yaralandı. Olayın yaşandığı sırada aynı sokakta bulunan İlçe Emniyet Müdürü'nün ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı hastaneye kaldırdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen 73 yaşındaki Mustafa Ö. isimli vatandaşın sağ bacağındaki protez bir anda yerinden çıktı. Protezdeki metalin bacağını kestiği Mustafa Ö. yaralandı. Olayın yaşandığı sırada aynı sokakta bulunan Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Ö., tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Protez Bacağı Çıkan Yaşlı Adam Yaralandı - Son Dakika

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