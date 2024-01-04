Protokol yolunda kaza: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın merkezini Esenboğa Havaalanı'na bağlayan Protokol Yolu'nda 1 ay önce 14 aracın karıştığı 7 kişinin yaralandığı yerin yakınında yine kaza meydana geldi. 06 AN 0956 plakalı otomobil bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak tek taraflı kaza yaptı. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Protokol Yolu'nda trafik bir süre kontrollü ilerledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.