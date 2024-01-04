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Protokol yolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Protokol yolunda kaza: 2 yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Protokol Yolu'nda 1 ay önce yaşanan büyük kazanın yakınında gerçekleşen kaza, bir aracın sıkıştırması sonucu meydana geldi. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve trafik bir süre kontrollü ilerledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Protokol yolunda kaza: 2 yaralı
04.01.2024 - 23:44,
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Protokol yolunda kaza: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın merkezini Esenboğa Havaalanı'na bağlayan Protokol Yolu'nda 1 ay önce 14 aracın karıştığı 7 kişinin yaralandığı yerin yakınında yine kaza meydana geldi. 06 AN 0956 plakalı otomobil bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak tek taraflı kaza yaptı. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Protokol Yolu'nda trafik bir süre kontrollü ilerledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Esenboğa Havaalanı, Pursaklar, Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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