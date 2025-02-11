Psikolojisi bozulan anne bebeğini denize atıp öldürmeye çalıştı

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İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, Kevser C. (30), kucağında 1 yaşındaki oğlu Engin ile sahile geldi.

BEBEĞİNİ SUYA ATTI

Denize doğru yürüyen anne, bir süre sonra bebeğini suya attı. Çevrede vahşete şahit olan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler gelene kadar bebeği denizden çıkaran vatandaşlar, sağlık ekiplerine teslim etti.

"PSİKOLOJİK SORUNLARIM VAR" DEDİ

İlk müdahalenin ardından Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Anne ise polis tarafından gözaltına alındı. Kevser C'nin, ailevi geçimsizlik ve psikolojik sorunlar yaşadığı için kan donduran olayı gerçekleştirdiğini bildirildi.