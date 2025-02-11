Psikolojisi bozulan anne bebeğini denize atıp öldürmeye çalıştı - Son Dakika
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Psikolojisi bozulan anne bebeğini denize atıp öldürmeye çalıştı

Psikolojisi bozulan anne bebeğini denize atıp öldürmeye çalıştı

İzmir'de bir anne, 1 yaşındaki oğluyla denize yürüdükten bir süre sonra bebeğini suya attı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan annenin ise psikolojik sorunlar yaşadığı için bebeğini suya attığı bildirildi.

11.02.2025 14:21
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İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, Kevser C. (30), kucağında 1 yaşındaki oğlu Engin ile sahile geldi.

BEBEĞİNİ SUYA ATTI

Denize doğru yürüyen anne, bir süre sonra bebeğini suya attı. Çevrede vahşete şahit olan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler gelene kadar bebeği denizden çıkaran vatandaşlar, sağlık ekiplerine teslim etti.

"PSİKOLOJİK SORUNLARIM VAR" DEDİ

İlk müdahalenin ardından Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Anne ise polis tarafından gözaltına alındı. Kevser C'nin, ailevi geçimsizlik ve psikolojik sorunlar yaşadığı için kan donduran olayı gerçekleştirdiğini bildirildi.

Kaynak: İHA

Seferihisar, Güvenlik, 3-sayfa, Bebek, Polis, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Psikolojisi bozulan anne bebeğini denize atıp öldürmeye çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu:
    AKPnin çökerttiği ülke yüzünden kimse evlenemiyor. Evlenense mutsuz. Borçlara çalışıyor. Ahlak bitmiş. Düzen bozulmuş. Aile birliği kökünden sarsılmış. İnsanlar anti depresanla yaşamaya çalışıyor. Bu cnnet, bunalım haberleri hiç bitmez. 52 4 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    Memleketin ayarlari bozuldu psikolojik bozukluk olarak Avrupa'da birinciyiz,suç oranida aynı orantida Avrupa'da birinciyiz... 11 0 Yanıtla
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