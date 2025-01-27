Keçiören\'de PTT Kargo Aracı Şarampole Uçtu

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde PTT Kargo'ya ait araç, iddiaya göre frenlerinin tutmaması nedeniyle yokuş aşağı giderken şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şehit Kubilay Mahallesi 1783. Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağı inen PTT Kargo'ya ait araç, iddiaya göre frenleri tutmayarak şarampole uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden aracın ön camını keserek çıkardı. Bacağının sıkışması nedeniyle yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Fren tutmadı"

Kazaya tanık olan bir vatandaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Araç yukarıdaki rampadan aşağıya fren tutmadı ya da zapt edilemedi. Buradan aşağıya doğru uçup, yanlamasına devrilmiş" ifadelerini kullandı.

Adem Bozok adlı vatandaş ise, "Arabayı fark ettik. İlk görenler bizdik. İçeriden aynı zamanda çocuğun da sesleri geliyordu. Aşağı hemen indiğimizde baktık çocuk hareket ediyor, sesi çıkıyor. Sorduk bilinci yerinde mi diye" şeklinde konuştu.

Sağlık ekiplerine hemen haber verdiklerini söyleyen Bozok, "Hemen onlar da sağ olsunlar geldiler. İtfaiye yardımıyla ön camı kesip çıkarttılar çocuğu. Çocuğun sağlık durumunda bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hem konuşuyordu hem de bilinci yerindeydi" ifadelerini kullandı.

"Artık buraya bir bariyer yapılsın"

Bölgede çok fazla kaza olduğunu vurgulayan Bozok, "Burada sadece bu kazayı şu an görüyoruz ama sürekli oluyor. Artık buraya bir bariyer yapılsın istiyorum. Çünkü insanların canı bu kadar değersiz değil. Orada çocuğun o halini gördüm, ben daha hala iyi değilim" diye konuştu. - ANKARA