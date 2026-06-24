Pursaklar'da Kavga: 2 Tutuklama

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı önünde "laf atma" iddiasıyla O.D. ile M.İ. arasında kavga çıkmıştı. Kavga sırasında O.D.'nin, M.İ.'ye ait kurusıkı tabancayı alarak 6 el ateş etmişti. Tabancanın kurusıkı olduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada 2 kişi yaralanmıştı. Olayda kullanılan kurusıkı tabanca muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan O.D. ile M.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA