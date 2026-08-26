Putin ve Şara\'dan Suriye Üzerine Görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Suriye'deki durum ve iki ilişkiler ele alındı.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Rusya-Suriye ilişkilerinin mevcut durumu ve gelecekteki beklentiler ele alındı. Siyasi diyaloğun, ticaret, ekonomi, insani yardım ve diğer alanlardaki iş birliğinin derinleştirilmesi arzusu dile getirildi. Suriye'deki durumla ilgili görüş alışverişi sırasında Putin, Suriye'nin birliğine, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini ifade etti. Putin, Suriye'de uzun vadeli normalleşme ve çatışma sonrası iyileşme için şartlarının oluşturulması gerektiğini yineledi. Putin ve Şara, 9 Ağustos'ta imzalanan Hmeymim Hava Üssü ve Tartus lojistik merkezinin yeniden yapılanmasına ilişkin Mutabakat Zaptı'nın önemini vurguladı. İki lider farklı düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.