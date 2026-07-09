Pütürge'de Yangın: 2 Ev ve Meyve Bahçesi Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pütürge'de Yangın: 2 Ev ve Meyve Bahçesi Zarar Gördü

Pütürge\'de Yangın: 2 Ev ve Meyve Bahçesi Zarar Gördü
09.07.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 20 dönüm bahçe ve orman hasar gördü.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevlerin çevredeki diğer evler ile geniş ormanlık alana sıçraması önlendi.

Yangın, Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek iki ev, yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmaz iken, 2 ev ile yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve ormanlık alanda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Pütürge, Malatya, İtfaiye, Bahçe, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pütürge'de Yangın: 2 Ev ve Meyve Bahçesi Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: “Fal bakacağım“ Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: "Fal bakacağım"
40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı 40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir’e yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir'e yoğun ilgi

11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
11:03
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
11:03
NATO Zirvesi’nde imzalar atıldı Almanya, ABD’den Tomahawk füzesi alacak
NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak
10:23
Eşini parçalayıp çöpe attı, “40 yılın zulmü vardı“ dedi
Eşini parçalayıp çöpe attı, "40 yılın zulmü vardı" dedi
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 12:00:38. #7.12#
SON DAKİKA: Pütürge'de Yangın: 2 Ev ve Meyve Bahçesi Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.