Rahatsızlanan Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kursiyeri hayatını kaybetti
Rahatsızlanan Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kursiyeri hayatını kaybetti

20.04.2026 09:28
Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkezinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Kenan Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kursiyeri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda kursiyer olan 26 yaşındaki Kenan Çakır, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayetiyle çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kursiyer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çakır'ın cenazesinin yarın Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

