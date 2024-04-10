Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen toplam 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 870 kişi yaralandı.
Kazalarla ilgili güncel verileri sosyal medya hesabından açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 4. günü 9 Nisan 2024 Salı gününde; 615 trafik kazası meydana geldi. 431 bin 871 araç denetlendi. 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde toplam; 2 bin 453 trafik kazası meydana geldi. 26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3 bin 870 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ramazan Bayramı tatilinde 2 bin 453 trafik kazası: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı - Son Dakika
Mardin'in Midyat ilçesinde, Türk polis teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Midyat Kaymakamlık bahçesinde yapılan törene, İlçe Emniyet Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı, vatandaşlar ve polis memurları katıldı. Tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, konuşmalar ve saygı duruşu ile sona erdi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin yoldaki çukura çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilen sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Kızıltepe'nin kırsal Akdoğan ve Taşlıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta meydana gelen yangında yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeyken fenalaşan bir sürücü, aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, maalesef hayatını kaybetti. Olayın kalp krizi sonucu gerçekleştiği düşünülüyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Efeler ve Nazilli ilçelerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler havadan da desteklendi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılarak sürücülerin alkollü araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları sağlandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Ramazan Bayramı'nda da çocuklarının yolunu gözlüyor. Evlat mücadelesi bin 682'nci gününde devam ediyor. Aileler, çocuklarının fotoğrafına bakarak hasret gideriyor. Bir baba, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulunurken, bir anne ise çocuğunun hayallerinin çalındığını söyledi.
Mersin'in Silifke ilçesinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. kuruluş yıldönümü kutlandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan bir evin mutfağındaki aspiratörün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hatay'da meydana gelen kazada otomobil dereye uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yabancı uyruklu oldukları belirtilen 4 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının durumu ise ağır. Ekipler, araçta başka kişi olup olmadığını araştırıyor.
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Sultan Camii çevresinde yaptıkları uygulamada bir dilenci kadının üzerinden yaklaşık 23 bin TL çıkardı. Kadın hakkında cezai işlem uygulandı.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde bir servis aracında çıkan yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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