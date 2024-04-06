Ramazan Bayramı Tatilinde Havalimanları ve Otogarlarda Yoğunluk

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla havalimanları ve otogarlarda yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Havalimanı'nı dün 222 bin 72 yolcu kullanırken bin 512 uçuş gerçekleştirildi. Bugün için ise planlanan uçuş sayısı bin 448 olurken bu uçuşlarda 231 bin 38 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilini şehir dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar, havalimanları ve otogarlara akın etti. Özellikle bugün erken saatlerden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanırken, yaşanan yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki kontrol noktalarında kuyruk oluştu. Bayram yoğunluğu uçuş rakamlarına da yansıdı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, dün gerçekleşen uçuşların hava trafik rakamlarını yayımladı. Verilere göre dün İstanbul Havalimanı'ndan bin 512 uçuş gerçekleştirilirken, 222 bin 72 yolcu seyahat etti. Bugün için planlanan uçuş sayısı bin 448 olurken bu uçuşların gerçekleştirildiği takdirde 231 bin 38 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. - İSTANBUL