Raylarda yürüyen şahıs metro seferleri aksadı - Son Dakika
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Raylarda yürüyen şahıs metro seferleri aksadı

Bursa'da bir vatandaş, metro raylarında yürüyünce korku ve paniğe sebep oldu. O anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. Yıldırım ilçesi Gökdere Metro istasyonunda meydana gelen olayda, vatandaş raylarda yürüyerek metroyu yavaşlattı ve daha sonra yoluna devam etti.

27.07.2024 22:57
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Raylarda yürüyen şahıs metro seferleri aksadı

BURSA - Bursa'da bir vatandaş, metro raylarında yürüyünce korku ve paniğe sebep oldu. O anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple metro raylarında yürümeye başladı. Raylarda yürüyen vatandaşı gören vatman, frene basarak metroyu yavaşlattı. Raylarda yürüyerek durağa gelen vatandaş, daha sonra gelen metroya binerek yoluna devam etti. Korku dolu anlar amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Raylarda yürüyen şahıs metro seferleri aksadı - Son Dakika

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