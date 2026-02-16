Razouk Kargo Gemisi Fırtınada Savruldu - Son Dakika
Razouk Kargo Gemisi Fırtınada Savruldu

16.02.2026 00:48
Sarıyer açıklarında karaya oturan Razouk kargo gemisi, fırtınada savrularak yardım çağrısı yaptı.

Günler önce Sarıyer açıklarında karaya oturan Razouk isimli kargo gemisi kurtarıldıktan sonra bu sefer fırtınada demir attığı yerde savruldu, yardım çağrısında bulundu.

Kastamonu Cide açıklarında 22 Ocak'ta vurulan Raozuk isimli kargo gemisi Şubat ayında Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturmuş, kaptanı rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Günler sonra da kurtarılan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Razouk, Sarıyer Büyükdere açıklarına demirlemişti. Gemi bu sefer fırtınada demir tarayarak savrulmaya başladı. Yardım çağrısında bulunan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Ekipleri'ne bağlı 'Kurtarma 6', 'Nazım ve Kıyı Emniyeti 9' gemileri tarafından kontrol altında tutulmaya ve demir atmasına yardımcı olunmaya çalışılıyor. Geminin demir atamaması durumunda ekiplerce başka bir bölgeye götürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL

