Refahiye\'de Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince Erzincan'ın Refahiye ilçesinde "Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele Eğitimleri" kapsamında" En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

Refahiye İlçesi Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi'nde düzenlenen eğitime kamu kurumu personelleri, anne ve anne adayları katıldı.

Eğitimde" En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitiminin yanı sıra broşür dağıtılarak katılımcılara, "UYUMA" uygulaması anlatıldı, aynı zamanda katılımcıların telefonlarına uygulamanın kurulumu da yapıldı. - ERZİNCAN