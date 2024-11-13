Rehin Trufanov'dan Kayıp Çağrısı - Son Dakika
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Rehin Trufanov'dan Kayıp Çağrısı

Gazze'de rehin tutulan Trufanov, video ile yiyecek ve su sıkıntısı çektiğini dile getirdi.

13.11.2024 16:00
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İslami Direniş Örgütü, Gazze'de rehin tutulan Rusya- İsrail vatandaşı Alexander Trufanov'un videosunu yayınladı.

İslami Direniş Örgütü, 7 Ekim 2023'ten bu yana rehin tutulan Rusya-İsrail vatandaşı Alexander (Sasha) Trufanov'un üçüncü videosunu yayınladı. Videoda Trufanov, "Bir yıldır esir tutuluyorum. Yiyecek, su, elektrik sıkıntısı var. Temel ürünler bile tükendi" dedi. İsrail vatandaşlarından protesto etmeye devam etmeleri ve rehineleri unutmamaları çağrısında bulunan Trufanov, hükümetin Lübnan'da Hizbullah'la çatışırken Gazze'deki esirleri unutmasından endişe ettiğini ifade etti.

Gazze'de rehin alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Trufanov'un annesi Lena Trufanov, videonun yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Oğlumu hayatta gördüğüm için rahatladım ancak söylediklerinden çok endişe duyuyorum. Onun ve diğer tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması için her türlü çabanın gösterilmesini talep ediyorum. Zamanları kalmadı" şeklinde konuştu.

Hamas tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, İsrail ile yeni bir rehine anlaşması yapılması durumunda Trufanov ve diğer Rus vatandaşı Maksim Herkin'in serbest bırakılacak ilk kişiler arasında yer alabileceği belirtilmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Rusya, gazze, Son Dakika

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