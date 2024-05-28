Remal Tropikal Kasırgası Hindistan'da 23 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Remal Tropikal Kasırgası Hindistan'da 23 kişinin ölümüne neden oldu

Güney Asya ülkesi Hindistan'ı vuran Remal Tropikal Kasırgası sonucunda Mizoram eyaletindeki bir taş ocağının çökmesiyle 15 kişi hayatını kaybetti. Diğer bölgelerde ise 8 kişi daha yaşamını yitirdi. Bangladeş'te ise kasırga nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

28.05.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Remal Tropikal Kasırgası'nın vurduğu Hindistan'da can kaybı 23'e yükseldi.

Güney Asya ülkesi Hindistan'ı vuran Remal Tropikal Kasırgası'nda bilanço artıyor. Kasırganın yol açtığı sağanak yağışların ardından Mizoram eyaletinin başkenti Aizawl'deki bir taş ocağı çöktü. Eyalet Başbakanı Lalduhoma, faciada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de mahsur kaldığını açıkladı. Lalduhoma, "Fırtına şu anda diniyor, ancak eyaletin birçok yerinde sinyal çok zayıf, bu da bilgi toplamayı ve müdahaleyi zorlaştırıyor" dedi. Eyaletteki okullar kapatılırken, halkın şiddetli yağış nedeniyle evde kalması istendi. Ülkenin farklı kesimlerinde kasırgaya bağlı diğer olaylarda 8 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 23'e yükseldi.

Bangladeş'te 10 can kaybı

Hızı saatte 135 kilometreye ulaşan kasırga, pazar gecesi Bangladeş'in güneyindeki Mongla Limanı ve Hindistan'ın Batı Bengal bölgesindeki Sagar Adaları çevresinden geçerek karaya ulaşmıştı. Bangladeş'te kasırga nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Güney Asya, Bangladeş, Hindistan, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Remal Tropikal Kasırgası Hindistan'da 23 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
13:46 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
13:33 Taraftarı heyecan bastı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu bitiriyor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
11:33 İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 15:08:29. #1.13#
SON DAKİKA: Remal Tropikal Kasırgası Hindistan'da 23 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement