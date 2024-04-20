Restore edilen minareden kafasına kalas düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Restore edilen minareden kafasına kalas düşen işçi yaralandı

Çorum'da etkili olan fırtına nedeniyle üzerine kalas düşen bir işçi yaralandı. Olay, Osmancık caddesinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, başından yaralanan talihsiz adam yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

20.04.2024 22:50  Güncelleme: 22:55
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Restore edilen minareden kafasına kalas düşen işçi yaralandı

ÇORUM - Çorum'da etkili olan fırtına nedeniyle üzerine kalas düşen bir işçi yaralandı.

Olay, Osmancık caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte şiddetli fırtınanın etkili olduğu sırada restorasyon çalışması devam eden Ulucami'de bir işçi yoldan geçen vatandaşları dikkatli olmaları için uyardığı sırada minareden üzerine kalas düştü. Kanlar içinde yerde kalan adamın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, başından yaralanan talihsiz adam yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri Osmancık caddesini bir süre trafiğe kapatırken, yoldan geçen vatandaşların ise caminin karşı tarafından geçmelerine izin verildi. Polis otosuyla vatandaşları caddenin sağ tarafından yürümeleri konusunda uyardı.

Görgün tanıklarından Ahmet Kendirci, "Ulu camide çalışan işçi fırtına sırasında vatandaşları karşı tarafa geçmesi için uyardığı sırada kafasına kalas düştü. Tampon yaptık, ambulans çağırdık. Çok şükür yarası çok fazla değildi" dedi.

Olayın ardından Çorum Belediyesi zabıta ekipleri tarafından caminin etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Kaynak: İHA

Osmancık, Fırtına, Çorum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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