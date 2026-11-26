İran'ın Kuveyt'te gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 İtalyan vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın Kuveyt'e yönelik İHA saldırısında 2 İtalyan vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, hayatını kaybeden kişilerin Almanya merkezli savunma sanayii şirketi Rheinmetall bünyesinde çalışan teknisyenler olduğunu belirtti.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud Abdülaziz el-Atvan, daha önceki açıklamasında İran'ın hayati önem taşıyan bir noktayı hedef aldığını ve hava savunma sistemlerinin İHA'lara müdahale ettiğini bildirmişti. Şarapnel parçalarının düşmesi sonucu 1 Kuveytli, 1 Pakistanlı ve 2 İtalyan olmak üzere 4 kişinin yaralandığını belirten yetkili, saldırıda maddi hasar oluştuğunu da aktarmıştı.