Reyhanlı'da Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika
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Reyhanlı'da Motosiklet Hırsızlığı

Reyhanlı\'da Motosiklet Hırsızlığı
14.06.2026 09:23
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Reyhanlı'da bir esnafın motosikleti, güvenlik kameraları önünde şüpheliler tarafından çalındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir esnafın motosikleti, iş yerinin önünden iki şüpheli tarafından çalındı. Hırsızların motosikleti çalıştıramayınca iterek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Mahallede yaşayan balıkçı Abdurrezzak Özbek'e ait motosiklet, gece saat 01.30 sıralarında iş yeri önünde park halindeyken çalındı. Özbek, kamera kayıtlarında olay anının görüntülerini incelediğinde iki şahsın motosikletini çaldığını fark etti. Görüntülerde; Özbek iş yerinde çalıştığı esnada iki şüphelinin park halindeki motosikleti çalıştırmayı beceremeyince ittirerek çaldığı görüldü. Motosikletin çalınması üzerine durumun 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. İş yerinde çalıştığı esnada motosikleti çalınan esnaf Abdurrezzak Özbek, motosikletin bulunmasını istiyor.

"Dün gece saat 01.30'da iş yerinde çalıştığımız esnada motosikletim kapının önünden çalındı"

Dün gece 01.30'da iş yerinde çalıştığı esnada park halindeki motosikletin çalındığını söyleyen esnaf Abdurrezzak Özbek, "Polisimizden yardım bekliyorum, motosikletimin bulunmasını istiyorum. Allah'a şükür helal parayla alınmış ve emek dökülmüş bir motosiklet yetkililere sesleniyorum. Motosikletimin bulunması için devletime, polisime güveniyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Reyhanlı'da Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika

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