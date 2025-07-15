Reyhanlı\'da Ofiste Tavan Çöktü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir ofiste bulunan avizenin monte edildiği asma tavanın çökmesiyle yaşanan panik kameraya yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi, Yeni Mahalle muhtarı Sedat Sakin'in çalışma ofisinde yaşandı. Ofiste muhtar sakin ve 2 arkadaşının oturduğu esnada avizenin monte edildiği asma tavan çöktü. Çökmeyle birlikte yaşanan panik kameraya yansırken, olayda yaralanan olmadı.

"Verilmiş sadakamız varmış ve büyük bir kaza atlattık"

Arkadaşları yolcu ettikten sonra oturmamla aniden asma tavanın çöktüğünü ifade eden Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, "Muhtar arkadaşlarla masanın öbür tarafında oturuyordum. O esnada arkadaşları yolcu etmek için kalktım ve yerimi değiştirdim. Yaklaşık bir dakika sonra tavandan ses geldi ve bir anda üstümüze çöktü. Tavanda bazı yerlerde sıkıntı olmuş. Artık nasıl oldu anlamadım. Sadakamız varmış, tavan yere çakıldı. Yanımda da dayım oturuyordu o esnada. O esnada rahattık bayağı sıkıntı yok, sadece şaşırdık. Ben telefonla konuşuyordum ve hiç istifimi bozmayınca arkadaşı da gülme tuttu. Verilmiş sadakamız varmış ve büyük bir kaza atlattık" ifadelerini kullandı. - HATAY