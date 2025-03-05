Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu.
Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde park halindeki kamyonet, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tamamen yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Reyhanlı'da Park Halindeki Kamyonet Yandı - Son Dakika
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