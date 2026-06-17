Reyhanlı'da zeytinlik yangını - Son Dakika
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Reyhanlı'da zeytinlik yangını

Reyhanlı\'da zeytinlik yangını
17.06.2026 08:46  Güncelleme: 08:48
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaçlık alanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında zeytinlikte zarar oluştu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri ağaçlık alanlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında zeytinlik zarar meydana geldi - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Reyhanlı'da zeytinlik yangını - Son Dakika

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