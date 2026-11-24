Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki gökdelene düzenlediği saldırıda 11 kişi yaralandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan arasındaki saldırılar devam ediyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da finans merkezinde yer alan gökdelene düzenlediği saldırıda yaralı sayısı açıklandı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kamu Yatırım Fonu'nun genel merkezi vurulmuştu

Yemen'deki Husiler, geçtiğimiz 19 Kasım'da Riyad'ın en yüksek gökdeleni ve Suudi devlet varlık fonu olan Kamu Yatırım Fonu'nun genel merkezine saldırmıştı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, gökdelenin bazı katlarında ve yakındaki binalarda maddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı.