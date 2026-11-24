Riyad'da Kamu Yatırım Fonu merkezine düzenlenen Husi saldırısında 11 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Husilerin Riyad'daki Kamu Yatırım Fonu genel merkezine düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıda gökdelenin bazı katları ile yakındaki binalarda maddi hasar oluştu.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki gökdelene düzenlediği saldırıda 11 kişi yaralandı.
Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan arasındaki saldırılar devam ediyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da finans merkezinde yer alan gökdelene düzenlediği saldırıda yaralı sayısı açıklandı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kamu Yatırım Fonu'nun genel merkezi vurulmuştu
Yemen'deki Husiler, geçtiğimiz 19 Kasım'da Riyad'ın en yüksek gökdeleni ve Suudi devlet varlık fonu olan Kamu Yatırım Fonu'nun genel merkezine saldırmıştı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, gökdelenin bazı katlarında ve yakındaki binalarda maddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı.
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