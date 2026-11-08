Riyad'da patlama sesleri duyuldu, Suudi koalisyonu füzeleri imha ettiğini açıkladı

Riyad'da patlama sesleri duyuldu, Suudi koalisyonu füzeleri imha ettiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Riyad ve ülkenin güneyine fırlattığı iki balistik ve iki seyir füzesini önleyerek imha ettiğini açıkladı. Riyad'da patlama sesleri duyuldu, Sivil Savunma uyarı yayımladı ve yetkililer tehlikenin geçtiğini duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a ve ülkenin güneyine fırlatılan iki balistik füze ile iki seyir füzesinin önlenerek imha edildiğini açıkladı.
Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasında uzun süredir devam eden çatışmalar sürerken, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husiler tarafından Riyad ve ülkenin güneyine fırlatılan iki balistik füze ile iki seyir füzesinin önlenerek imha edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad bölgesinde uyarı yayımlandığını aktardı. Yetkililer daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?