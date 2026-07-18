Riyad'da Yangın: 4 Türk İşçi Hayatını Kaybetti

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde işçilerin kaldığı evde çıkan yangında Hataylı olan 4 Türk işçi öldü. Yangında ölenlerin Hatay'da önümüzdeki günlerde defnedilecekleri öğrenildi.

Yangın; geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başkent Riyad'ın El Nisim bölgesinde bulunan bir binanın çatı katında yaşandı. Binanın çatı katında yaşayan Türk işçiler alevlere teslim olan evde mahsur kaldı. Yangında Hataylı olan; Ali Şahin Elma, Sinan Çay, Erkan Bent ve Salih Çakır hayatını kaybetti. Öte yandan yangında 2 Mısır vatandaşının da hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden vatandaşların önümüzdeki günlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde defnedilmesinin planlandığı öğrenildi. - RİYAD