Rıza Akpolat'ın Baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı

Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı belirlendi. Bu kapsamda Akpolat'ın eşinin kız kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal'ın farklı tarihlerde çok defa döviz bozdurma işlemi yaptırıp banka hesaplarına havale ettirdikten sonra taşınmaz satın aldırdığı ileri sürüldü. Şüpheli Çiğdem Yankılıç Kangal 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak' suçundan gözaltına alındı. Kangal emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ve Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki işlemleri tamamlanan Kangal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL