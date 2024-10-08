Rize'de 4 Ayda 210 Uyuşturucu Gözaltısı - Son Dakika
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Rize'de 4 Ayda 210 Uyuşturucu Gözaltısı

Rize\'de 4 Ayda 210 Uyuşturucu Gözaltısı

Rize'de jandarma, 4 ayda 210 kişiyi gözaltına alırken, 198 operasyon düzenledi.

08.10.2024 19:12
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Rize'de jandarmanın 4 aylık uyuşturucu bilançosu: 210 gözaltı

RİZE - Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 4 ayda toplamda 210 şüpheli gözaltına alınırken 13 şahıs tutuklandı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından Haziran- Eylül ayları arasında toplamda uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde toplamda 198 operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleşen operasyonlar neticesinde bin 923 kök kenevir, 511 gram kenevir tohumu, 41 bin 935 gram esrar, 3 gram kokain, 2 gram metamfetamin, 4 bin 026) gram bonzai, 27,85 gram AME, 50 adet sentetik hapın yanısıra 5 adet hassas terazi, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gerçekleşen operasyonlarda ayrıca 1 av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü, 238 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gerçekleşen 198 operasyonda toplamda 210 şüpheli gözaltına alınırken 13 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de 4 Ayda 210 Uyuşturucu Gözaltısı - Son Dakika

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