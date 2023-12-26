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Rize'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Rize'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Rize'de Taviloğlu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeni henüz belirlenememişken, vatandaşlar hemen 112 acil çağrı servisine bildirdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucunda can kaybı veya yaralanma olmazken, çatı kullanılamaz hale geldi.

Rize\'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
26.12.2023 - 22:54,
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Rize'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

RİZE - Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın Taviloğlu Sokak'ta saat 08.00 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, neden çıktığı belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşlar hemen 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü. Yangında hiçbir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çatı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika


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