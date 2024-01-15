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Rize'de buzlu yolda kaza: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rize'de buzlu yolda kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Beştepe Köyü'nde, buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, çay bahçesine uçarak hayatını kaybetti. 84 yaşındaki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize\'de buzlu yolda kaza: Sürücü hayatını kaybetti
15.01.2024 - 17:10,
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Rize'nin Derepazarı ilçesinde buzdan dolayı kayarak çay bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Derepazarı ilçesine bağlı Beştepe Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 84 yaşındaki Ahmet Kaşkaoğlu, otomobiliyle Kendirli beldesi istikametinden Derepazarı ilçesine bağlı Beştepe Köyü istikametine seyir halinde ilerliyordu. O esnada yolun buzlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden Kaşkoğlu, otomobili ile çay bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kaşkoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA
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