Rize'de Dere Boğulma Olayında Gözaltına Alınan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Rize'de Dere Boğulma Olayında Gözaltına Alınan Şahıs Tutuklandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nde meydana gelen boğulma olayında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, olayın yaşandığı derede serinlemek amacıyla yasak olan alana giren öğrencilerin akıntıya kapıldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

12.06.2024 17:28
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Rize'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralı olduğu derede boğulma olayında gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ardeşen ilçesinde Diyanet'e bağlı Tulunoğlu Dursun Efendi Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda kalan 6 öğrenci serinlemek amaçlı girilmesi yasak olan Fırtına Deresi'ne girdi. Fırtına Deresi Kano ve Rafting Parkuru'nun üst kısmında bulunan yapay göle giren gençler bir anda akıntıya kapıldı. 6 gençten M.S.Ö. (18) ve T.S. (16) kendi imkanları ile akıntıdan kurtularak dereden çıktı. V.E. (17), Y.G. (18), Muhammet Koç (17) ve Şifa Elğay (17) için Fırtına Deresi'nde arama başlatıldı. Yapılan aramalarda V.E. ve Y.G. yaralı olarak dereden çıkartılırken Muhammet Koç ve Şifa Elğay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan V.E.'nin ve Rize Devlet Hastanesi'nde olan Y.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın hemen ardından Kur'an kursunun sorumlu hocası Abdülhamit Yıldırtan gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerinde Pazar Adliyesi'ne sevk edilen Yıldırtan, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, çocukların serinlemek amaçlı girilmesi yasak olan Fırtına Deresi'ne girdiğinin altını çizerek, karların erimesinden ötürü derelerin debilerinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Vali Baydaş, "Maalesef dün Diyanet kursunda öğrenim gören gençlerimiz serinlemek amacıyla Fırtına Deresi'ne girmeyi tercih ettiler. Fırtına Deresi'nin en coşkun olduğu dönemdeyiz. Gençlerimiz akıntıya kapılıp ilerleyince etrafta bulunanlar ve başlarında bulunan öğretmen olmak üzere kurtarmak için dereye atlıyorlar. Hoca da derenin akıntısına kapılıyor. İlk etapta 4 öğrencimiz akıntıya kapıldı. Toplam 6 kişiydiler. İlk çıkarılan 2 kişiden birinin durumu kritik. Diğerinin tedavisi devam ediyor. Maalesef iki kardeşimizi de kaybettik. Cenazeleri de ailelerine teslim edildi. Öğrencilerin başındaki görevli, savcılık tarafından başlatılan adli çalışma neticesinde gözaltına alınmıştı. Savcılığımızın başlattığı adli süreç neticesinde öğrencilerin başında olan görevli bugün itibarıyla tutuklanmış durumdadır. Tutuklanan kişi öğrencilerin başında olan kişidir" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Dere Boğulma Olayında Gözaltına Alınan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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