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Rize'de Farklı Suçlara Karışan 67 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Rize'de Farklı Suçlara Karışan 67 Şahıs Yakalandı

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarında 67 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında 6 adet ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörleri, tabanca fişekleri ve diğer silah parçaları ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 41 şahıs da yakalanarak adli işlem yapıldı.

Rize\'de Farklı Suçlara Karışan 67 Şahıs Yakalandı
23.01.2024 - 15:50,
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Rize jandarma ekiplerince farklı suçlara karışan 67 şahıs yakalandı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarında yapılan çalışmalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 16 adet tabanca fişeği, 370 adet tabanca namlusu, 90 adet tabanca gövdesi, 181 adet tabanca üst kapağı, 4 adet namlu açma aparatı, 170 adet demir plaka ve 40 adet farklı ebatlarda silindir demir parça ele geçirildi. Meydana gelen asayiş olaylarında ise 26 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatırken 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 41 şahıs yakalanırken, yakalanan şahısların 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Farklı Suçlara Karışan 67 Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de Farklı Suçlara Karışan 67 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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