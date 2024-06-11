Rize'de Fırtına Deresi'nde 2 öğrenci hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Rize'de serinlemek için Fırtına Deresi'ne giren 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Ardeşen ilçesi Fırtına Deresi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Serinlemek için Fırtına Deresi'ne giren Tulunoğlu Dursun Efendi Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda okuyan 6 öğrenci deredeki akıntıya kapıldı. Öğrencilerden 1'i kendi imkanlarıyla akıntıdan kurtularak karaya çıkarken, kalan 5 öğrenciden 3'ü de çevredekiler tarafından kurtarıldı. Diğer 2 öğrenci için ise arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının sonucunda 2 gencin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ardeşen Kaymakamlığı, gençlerin kurtarılması için 63 kişilik arama kurtarma ekibinin görev yaptığını dile getirerek, "Rize ili Ardeşen ilçemiz Fırtına Deresi'nde serinlemek amacıyla suya giren 6 Kur'an Kursu öğrencisinin akıntıya kapılmaları üzerine 1 Kur'an Kursu Hocası öğrencileri kurtarmak için suya girmiş olup kendisi de boğulma tehlikesi geçirmiştir. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sağ olarak kurtarılan 5 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları kısa sürede tamamlanmıştır. Arama çalışmalarına 27'si AFAD personeli olmak üzere Deniz Polisi, JAK, Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık ve AKUT ekibi, dereyi ve bölgeyi iyi bilen rafting ve kanocu rehberlerin katılımıyla toplamda 63 personel katılmıştır. Olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Ardeşen Kaymakamlığı tarafından idari tahkikat başlatılmış olup, olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı. - RİZE