Rize\'de Fırtına Deresi\'ne giren Kur\'an kursu öğrencileri akıntıya kapıldı: 2 ölü

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Rize Ardeşen'de serinlemek için öğrencilerin serinlemek için Fırtına Deresi'ne girmesi faciayla bitti. Dereye giren 6 öğrenciden dördü sağ kurtulurken ikisinin ise cansız bedeni bulundu.

AKINTIYA KAPILDILAR

Fırtına Deresi'ne giren Tulunoğlu Dursun Efendi Erkek Kur'an kursunda okuyan 6 öğrenci deredeki akıntıya kapıldı. Öğrencilerden ikisi kendi imkanlarıyla akıntıdan sağ kurtuldu. Çevredekiler de 2 öğrenciyi kurtardı.

2'SİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Derede kalan 2 öğrenci için AKUT, AFAD ve JAK seferber oldu. Yapılan arama neticesinde 2 öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.