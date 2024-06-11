Rize'de Fırtına Deresi'ne giren Kur'an kursu öğrencileri akıntıya kapıldı: 2 ölü - Son Dakika
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Rize'de Fırtına Deresi'ne giren Kur'an kursu öğrencileri akıntıya kapıldı: 2 ölü

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'ne giren 6 Kur'an kursu öğrencisinden 4'ü sağ kurtulurken, 2 öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

11.06.2024 18:30
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Rize Ardeşen'de serinlemek için öğrencilerin serinlemek için Fırtına Deresi'ne girmesi faciayla bitti. Dereye giren 6 öğrenciden dördü sağ kurtulurken ikisinin ise cansız bedeni bulundu.

AKINTIYA KAPILDILAR

Fırtına Deresi'ne giren Tulunoğlu Dursun Efendi Erkek Kur'an kursunda okuyan 6 öğrenci deredeki akıntıya kapıldı. Öğrencilerden ikisi kendi imkanlarıyla akıntıdan sağ kurtuldu. Çevredekiler de 2 öğrenciyi kurtardı.

2'SİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Derede kalan 2 öğrenci için AKUT, AFAD ve JAK seferber oldu. Yapılan arama neticesinde 2 öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Rize\'de Fırtına Deresi\'ne giren Kur\'an kursu öğrencileri akıntıya kapıldı: 2 ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Fırtına Deresi'ne giren Kur'an kursu öğrencileri akıntıya kapıldı: 2 ölü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cihan Ramazan: Peygamber efendimize komşu olmuşlardır. Kuran kursu ogrencileriymiş. 9 0 Yanıtla
  • Ankara null: afad calismaz bosuna gitmis hatayda hic gormedik onlari 1 6 Yanıtla

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SON DAKİKA: Rize'de Fırtına Deresi'ne giren Kur'an kursu öğrencileri akıntıya kapıldı: 2 ölü - Son Dakika
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