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Rize'de fırtına sonucu çatı araçların üzerine düştü - Son Dakika
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Rize'de fırtına sonucu çatı araçların üzerine düştü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle uçan çatı, otoparkta bulunan araçların üzerine düştü. Güvenlik kameralarına yansıyan anlar korku dolu anları gözler önüne serdi.

Rize\'de fırtına sonucu çatı araçların üzerine düştü
24.12.2023 - 15:18,
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde fırtınadan ötürü uçan çatı, otoparkta bulunan araçların üstüne düştü. Çatının düşme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün Karadeniz bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı verildi. Uyarının ardından Rize'de dün gece saatlerinde fırtına etkisini gösterdi. Rize merkez ve ilçelerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir binadan kopan çatı otelin önündeki otoparkta bulunan araçların üzerine düştü. Çatının düşme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - RİZE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rize'de fırtına sonucu çatı araçların üzerine düştü - Son Dakika
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