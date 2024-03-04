Rize'de Kaçakçılık Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Rize'de Kaçakçılık Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Rize\'de Kaçakçılık Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde polis ekipleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda 2 bin 880 paket kaçak sigara, 58 kilogram açık tütün, 430 adet puro, 12 adet likitide elektronik sigara, 6 adet paketlenmiş tütün, 6 adet likitide sigara ve 13 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda yakalanan O.A. ve C.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

04.03.2024 16:00  Güncelleme: 16:02
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Rize'de polis ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rize'nin Ardeşen ilçesinde polis ekiplerince bir depoya operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda 2 bin 880 paket kaçak sigara, 58 kilogram açık tütün, 430 adet puro, 12 adet likitide elektronik sigara, 6 adet paketlenmiş tütün, 6 adet likitide sigara ve 13 şişe kaçak içki ele geçirildi. Yapılan operasyonda yakalanan O.A. ve C.U. polis ekiplerince gözaltına alındı. - RİZE

Kaynak: İHA

Ardeşen, Rize, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Kaçakçılık Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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