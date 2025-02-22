Rize'de Kar, Cenaze Naklini Zorlaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rize'de Kar, Cenaze Naklini Zorlaştırdı

Rize\'de Kar, Cenaze Naklini Zorlaştırdı

Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu kapandı; 88 yaşındaki kadının cenazesi iş makinesiyle taşındı.

22.02.2025 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

43 köy ve mahalle yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı Rize'de hayatını kaybeden 88 yaşındaki kadının tabutu iş makinesinin kepçesiyle taşınarak cenaze nakil aracına yerleştirildi.

Rize'de günlerdir şehri etkisi altına alan kar yağışı, yaşam akışını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Ardeşen ilçesinde 5 köy yolu ulaşıma kapanırken, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçelerinde 1'er köy yolu, Güneysu ve Hemşin ilçelerinde 33'er köy yolu, İkizdere ilçesinde 10 köy yolu, Pazar ilçesinde ise 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Toplamda 43 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu Rize'de sağlık ekiplerinin ulaşmadığı bölgelerde de ambulanslar ve sağlık hizmet araçları Rize İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımı ile hastalara ulaşabiliyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde ise Başköy köyünde 88 yaşındaki Emine Sever hayatını kaybetti. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolu nedeniyle cenaze nakil aracı köye ulaşmakta güçlük çekti. Rize İl Özel İdaresi'nin Pazar ilçe şantiyesine ait ekipler tarafından kardan kapalı köy yolu açılarak eve ulaşıldı. Sever'in tabutu ilk etapta iş makinesinin kepçe kısmına konularak belirli bir mesafe taşındı. Sonrasından kepçeden alınan tabut cenaze nakil aracına yerleştirildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Çevre, Yaşam, rize, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Kar, Cenaze Naklini Zorlaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:35:02. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de Kar, Cenaze Naklini Zorlaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.